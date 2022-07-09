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У Німеччині назвали заяви Путіна "порожніми погрозами", але застерегли Україну

Фото: у Німеччині вважають слова Путіна про війну в Україні "порожніми погрозами" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не може дозволити собі подальшу ескалацію. Однак війна в Україні може затягнутися на тривалий період.

Про це заявив експерт із зовнішньої політики ХДС Німеччини Родеріх Кізеветтер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Кізеветтер прокоментував слова глави Кремля Володимира Путіна про те, що РФ "ще нічого не починала" в Україні. Він заявив, що Росія не зможе збільшити зону конфлікту, оскільки російські арсенали повільно виснажуються, а війська зазнають втрат.

При цьому експерт зазначив, що Кремль може спеціально допустити "сірізацію" війни в Україні.

"Це означає, що війна зникне з заголовків і якесь перемир'я дозволить РФ відновитися, а Україна залишиться "обрубком". Тоді мільйони поїдуть з країни, тому що побачать, що у неї немає майбутнього", - пояснив Кізеветтер.

Нагадаємо, Володимир Путін на зустрічі з фракціями Державної Думи заявив, що Росія нібито ще "всерйоз не починала" війну проти України, але "чим далі, тим складніше з Москвою буде домовитися".

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