У Німеччині назвали заяви Путіна "порожніми погрозами", але застерегли Україну

Росія не може дозволити собі подальшу ескалацію. Однак війна в Україні може затягнутися на тривалий період.

Про це заявив експерт із зовнішньої політики ХДС Німеччини Родеріх Кізеветтер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit .

Кізеветтер прокоментував слова глави Кремля Володимира Путіна про те, що РФ "ще нічого не починала" в Україні. Він заявив, що Росія не зможе збільшити зону конфлікту, оскільки російські арсенали повільно виснажуються, а війська зазнають втрат.

При цьому експерт зазначив, що Кремль може спеціально допустити "сірізацію" війни в Україні.

"Це означає, що війна зникне з заголовків і якесь перемир'я дозволить РФ відновитися, а Україна залишиться "обрубком". Тоді мільйони поїдуть з країни, тому що побачать, що у неї немає майбутнього", - пояснив Кізеветтер.