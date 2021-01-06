У Німеччині назвали умову для виробництва російської COVID-вакцини в ЄС

Виробництво російської вакцини "Супутник V" можливо тільки в разі сертифікації з боку Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Європейський регулятор не приймав рішення по цій вакцині.

Про це заявила на брифінгу заступник офіційного представника Кабміну ФРН Ульріке Деммер.

Їй невідомо, чи надійшов такий запит в EMA.

"Якщо говорити про виробничі потужності в Європі для російської вакцини, то це можливо, тільки якщо ЕМА цей препарат допустить", - сказала вона.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову. Сторони обговорили, зокрема, вакцини.

Зазначимо, 31 грудня сербський фармацевтичний регулятор видав дозвіл на застосування російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Дозвіл видали на ввезення 2,4 тисячі доз вакцини.

Нагадаємо, РФ в січні 2021 року почне постачання своєї вакцини від COVID на окупований Донбас.