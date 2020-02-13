У Німеччині назвали кандидата на посаду глави партії Меркель

Новим главою німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яку очолює канцлер Ангела Меркель, може стати колишній голова парламентської фракції ХДС Фрідріх Мерц. Про це передає Handelsblatt.

Посилаючись на власні поінформовані джерела, видання зазначає, що Мерц має намір висунути свою кандидатуру на пост голови партії.

Мерц уже брав участь у виборах нового керівника партії рік тому - після того, як Меркель оголосила про рішення скласти свої повноваження. Тоді він програв Крамп-Карренбауер.

Як відомо, Крамп-Карренбауер заявила в понеділок, 10 лютого, що не буде претендувати на посаду канцлера під час наступних парламентських виборів у 2021 році.

Мерц раніше гостро критикував соціальну політику Меркель та виступав за співфінансування освітніх послуг, зокрема починаючи від дитячих садків, та підвищення пенсійного віку.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль через рішення голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер не балотуватися на пост глави німецького уряду і в майбутньому відмовитися від посади голови ХДС.