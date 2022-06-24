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У Німеччині сподіваються, що зерно з України можна буде експортувати щодня вже в липні

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина сподівається, що щоденний експорт зерна з України може відновитися вже в липні. Для цього необхідно знайти постійні альтернативні маршрути для експорту із заблокованого порту Одеси.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За її словами, одним з можливих варіантів є сухопутний маршрут через Румунію і внутрішнє судноплавство по Дунаю.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля недостатньо.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. В даний час Україна не може вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції.

Раніше радник керівника ВП Михайло Подоляк заявляв, що для того, щоб налагодити експорт товарів з України, вкрай не обов'язково покращувати становище Росії і знімати для цього ряд санкцій.

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