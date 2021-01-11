ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Німеччині почав діяти посилений карантин

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 11 січня, у всіх федеральних землях Німеччини набрали чинності більш жорсткі карантинні обмеження, щоб зменшити кількість нових випадків коронавірусу. Вони діятимуть там до 31 січня.

Популярні новини

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, 10 земель, в тому числі найбільш густонаселені землі Північний Рейн-Вестфалія, Баварія і Баден-Вюртемберг, ввели нові правила у понеділок. Кілька земель ввели більш жорсткі обмеження раніше. Таким чином, у Берліні, Тюрингії та Нижній Саксонії вони були введені в неділю, а у Гамбурзі ще у п'ятницю.

Влада Саксонії, де семиденна захворюваність становить 386 випадків на 100 тисяч жителів, вже оголосила, що заходи ізоляції діятимуть як мінімум до 7 лютого.

Нагадаємо, 16 грудня у Німеччині ввели жорсткий карантин в країні. Спочатку планувалося, що він триватиме мінімум до 10 січня.

При цьому раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомляла, що країна може повернутися до нормального життя до осені 2021 року. До кінця літа в країні планують щепити від коронавірусу 60% людей.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Германия