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У Німеччині чоловік з ножем напав на перехожих, є постраждалі

Автор: РБК-Україна

У німецькому місті Вюрцбург чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих. В результаті інциденту кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє видання Die Zeit.

За даними поліції, кілька людей отримали поранення в результаті інциденту в центрі Вюрцбурга.

В даний час в місті проводиться велика поліцейська операція, кілька районів перекрито.

У поліції заявили, що небезпеки для населення більше немає.

Оновлено:

В поліції округу нижньої Франконії повідомили, що злочинця затримали.

"Ми затримали підозрюваного. В цей час немає ніяких вказівок на другого злочинця. Немає ніякої небезпеки для населення", - повідомили в поліції.

За інформацією видання Bild, в результаті події загинули три людини, ще шість отримали поранення, деякі з них - серйозні.

Зловмисника затримали після того, як йому вистрілили в ногу.

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