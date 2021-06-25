UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Германии мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы

Автор: РБК-Украина

В немецком городе Вюрцбург мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. В результате инцидента несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает издание Die Zeit.

По данным полиции, несколько человек получили ранения в результате инцидента в центре Вюрцбурга.

В настоящее время в городе проводится крупная полицейская операция, несколько районов перекрыто.

В полиции заявили, что опасности для населения больше нет.

Обновлено:

В полиции округа Нижней Франконии сообщили, что преступника задержали.

"Мы задержали подозреваемого. В настоящее время нет никаких указаний на второго преступника. Нет никакой опасности для населения", - сообщили в полиции.

По информации издания Bild, в результате происшествия погибли три человека, еще шесть получили ранения, некоторые из них - серьезные.

Злоумышленника задержали после того, как ему выстрелили в ногу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германиянападениенож