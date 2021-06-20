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У Німеччині у смітті знайшли картини 17 століття

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Кельн, Неділя 20 червня 2021 16:24
У Німеччині у смітті знайшли картини 17 століття Фото: у Німеччині в смітті знайшли картини 17 століття (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У німецькому місті Кельні чоловік у сміттєвому контейнері виявив дві картини 17 століття. Правоохоронці зараз розшукують власників творів мистецтва.

Про це повідомляє прес-служба поліції Кельна.

Експерти вважають, що це оригінали робіт маслом нідерландського художника, учня Рембрандта Самюеля ван Гогстратена (1627-1678) "Портрет хлопчика" (дата невідома) і автопортрет італійця П'єтро Беллоті (1627-1700), написаний в 1665 році.

Повідомляється, що 64-річний чоловік знайшов картини ще 18 травня в сміттєвому контейнері під час перерви в зоні обслуговування автобану "Ohrenbach Ost", після чого він відніс картини в поліцію.

На сьогодні поліція Кельна розшукує власника картин і з'ясовує, яким чином вони могли опинитися в сміттєвому контейнері.

Фото: знайдені картини (presseportal.de)

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