У Німеччині можуть прискорити визнання професійної кваліфікації українців

У Міністерстві освіти Німеччини закликають без бюрократії визнавати професійну кваліфікацію українців. Рішення може прискорити їх інтеграцію на ринку праці.
Як передає РБК-Україна з посиланням на DW.
За словами міністра освіти Беттіни Штарк-Ватцінгер, Німеччина повинна активно підтримувати бажання українських біженців працювати, однак для визнання профкваліфікацій необхідна велика стандартизація та уніфікація в землях. Крім того, розглядається варіант отримання посткваліфікації вже після влаштування на роботу.
Вона також додала, що Німеччина зміцнює співпрацю з Міністерством освіти і науки України, щоб дати можливість українським дітям отримати атестат про закінчення школи, який визнається в Україні.
"Ми хочемо дати дітям і молоді, які до нас звертаються, не тільки захист, а й перспективу", - підкреслила Штарк-Ватцінгер.
В ідеалі, вони повинні також отримувати онлайн уроки з України на додаток до німецької школи, додала міністр. Зараз, повідомила вона, федеральний уряд і землі ведуть інтенсивний обмін думками з міністром освіти України Сергієм Шкарлетом, щоб "знайти хороший баланс між інтеграцією в німецьку систему освіти і збереженням української ідентичності".
За даними Міністерства освіти Німеччини, з початку війни Росії проти України до німецьких шкіл зараховано понад 90 тисяч українських учнів.
Нагадаємо, починаючи з червня, Німеччина підвищить рівень соціального захисту і підтримку в пошуку роботи для українців. Зміни передбачені законопроектом будуть переглянуті Бундестагом.
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