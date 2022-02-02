В Німеччині штучний інтелект навчили управляти світлофорами

У Німеччині використали штучний інтелект для покращення руху транспорту. Технологія регулювала роботу світлофорів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на New Atlas.
Дослідження проводилося в рамках проєкту KI4LSA, що фінансувалося Федеральним міністерство транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини. Ним займалися декілька партнерських організацій.
Одна з них - Інститут оптроніки, системних технологій та обробки зображень Фраунгофера, встановила камери високої роздільності та радарні датчики на жвавих перехрестях міста Лемго.
Ця установка фіксувала кількість автомобілів, які очікують перемикання світла.
Дані ж були використанні для навчання штучного інтелекту. Він практично експериментував з різними схемами роботи світлофорів та адаптовувався до умов в реальному часі, аби мінімізувати час очікування.
Згідно з результатами експерименту, штучний інтелект здатний покращити транспортний потік на 10-15%.
Водночас учасники проєкту продовжать дослідження протягом наступних декількох місяців, аби й надалі адаптовувати роботу світлофора.
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