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В Німеччині штучний інтелект навчили управляти світлофорами

Автор: Сергій Пишкін

У Німеччині використали штучний інтелект для покращення руху транспорту. Технологія регулювала роботу світлофорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на New Atlas.

Дослідження проводилося в рамках проєкту KI4LSA, що фінансувалося Федеральним міністерство транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини. Ним займалися декілька партнерських організацій.

Одна з них - Інститут оптроніки, системних технологій та обробки зображень Фраунгофера, встановила камери високої роздільності та радарні датчики на жвавих перехрестях міста Лемго.

Ця установка фіксувала кількість автомобілів, які очікують перемикання світла.

Дані ж були використанні для навчання штучного інтелекту. Він практично експериментував з різними схемами роботи світлофорів та адаптовувався до умов в реальному часі, аби мінімізувати час очікування.

Згідно з результатами експерименту, штучний інтелект здатний покращити транспортний потік на 10-15%.

Водночас учасники проєкту продовжать дослідження протягом наступних декількох місяців, аби й надалі адаптовувати роботу світлофора.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як технології у майбутньому можуть змінити світ.

Тим часом Meta заявила про намір побудувати найшвидший комп'ютер у світі. Його розробку завершать в середині 2022 року. Також компанія працює над тактильною рукавичкою, яка дозволить відчувати предмети у віртуальній реальності.

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Германия