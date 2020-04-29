У Німеччині хочуть брати заставу за робочу візу

Уряду Німеччини рекомендують видавати робочу візу за певну грошову суму. Про це йдеться в річному звіті експертної ради німецьких фондів з питань інтеграції та міграції (SVR), передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За пропозицією експертів, якщо трудові мігранти виїдуть у строк, їм буде виплачено гарантійний внесок, що стягується як умова для в'їзду.

"З демографічних причин Європа і надалі буде залежати від імміграції, щоб задовольнити свої потреби в робочій силі", - пояснила глава ради Петра Бендель.

За її словами, шляхи для такої імміграції повинні бути врегульовані, чого не відбувається у випадку малокваліфікованих мігрантів з Африки.

Запропонована модель дозволила б уникнути того, щоб мігранти платили великі суми нелегальним провідникам і в'їжджали в Європу без дозволу, і тим самим надати країнам призначення більше важелів контролю.

Так, у подібній програмі зможе брати участь лише обмежена кількість людей, які повинні відбиратися за визначеними критеріями.

Згідно з пропозицією SVR, термін перебування робітників мігрантів повинен бути обмежений 18 місяцями. Однак той, хто виїде на батьківщину вчасно, отримає можливість повторно взяти участь у програмі.

З іншого боку, передбачається, що досвід, отриманий в Німеччині, зможе допомогти людям знайти роботу на батьківщині.

Нагадаємо, днями з України у Фінляндії вилетів спецрейс з близько 200 українцями на борту. Рейс був організований фінською стороною, українці будуть працювати на зборі полуниці.

Водночас глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що виїзд українців на заробітки за кордон нинішніх реаліях карантину є нелогічним.