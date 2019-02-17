У Німеччині евакуювали з потяга близько 700 людей через знайдену зброю

Прибиральник потяга під час руху виявив у туалеті пістолет

В Германии с высокоскоростного поезда (ICE), следовавший из Дортмунда в Мюнхен в субботу, 16 февраля, эвакуировали около 700 человек из-за обнаруженного в нем оружие. Об этом сообщил представитель федеральной полиции во Франкфурте, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что уборщик поезда во время движения обнаружил в туалете пистолет, из-за этого поезд остановили на станции аэропорта Франкфурта и всех пассажиров заставили освободить вагоны.

Поезд осмотрели с помощью собак, которых используют для поиска взрывчатки, впоследствии в полиции сообщили, что других опасных предметов в поезде не обнаружили.

Пистолет оказался незаряженным, пока неизвестно, кто оставил его в туалете.

Большинство эвакуированных пассажиров с некоторым опозданием продолжить путь на других поездах.

Напомним, в январе сотрудники служб безопасности эвакуировали 500 человек из поезда на вокзале Франкфурта-на-Майне (Германия) после поступления информации о возможной угрозе взрыва.