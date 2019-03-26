У Німеччині після евакуації не виявили вибухівку

У Німеччині принаймні в 7 містах з ратуш були евакуйовані люди через повідомлення про закладені бомби, проте в результаті перевірок вибухівку не виявили. Про це повідомляє Die Welt з посиланням на німецьку поліцію.

Зокрема, міські ратуші отримали анонімні електронні листи про закладені бомби, після чого вони були евакуйовані. Відзначається, що листи прийшли на офіційні електронні поштові скриньки мерій.

Зазначено, що інциденти сталися в Аугсбурзі, Нойнкірхені, Кайзерслаутерні, Хемніце, Геттінгені, Хайльбронні і Рендсбурзі. При цьому в Аугсбурзі з будівлі мерії було евакуйовано близько 500 співробітників.

Повідомляється, що поліцейські кінологи оглянули будівлю, вибухових пристроїв виявлено не було.

Варто відзначити, в останні кілька тижнів через анонімні листи про бомби по всій Німеччині було евакуйовано понад 100 установ. Берлінська прокуратура підозрює в електронному тероризмі ультраправі екстремістські угруповання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в шести містах Німеччини через погрози, надіслані вночі по електронній пошті, людей евакуювали з ратуш.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні 2018-го в Німеччині евакуювали не менше 26 тисяч чоловік у Падеборні у зв'язку з роботами по знешкодженню бомби часів Другої світової війни.

Додамо, у вересні 2017 року повідомлялося, що близько 90 тисяч осіб у німецьких містах Кобленц і Франкфурт-на-Майні змушені були тимчасово покинути свої будинки. Причиною евакуації стали бомби часів Другої світової війни.