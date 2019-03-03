У Німеччині автовиробники вкладуть більше 40 млрд євро в електромобілі

Це рішення дозволить знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу

Глава Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Бернард Маттес заявил, что автоиндустрия ФРГ имеет намерения в течение трех лет инвестировать в создание электромобилей более 40 млрд евро, а также собираются втрое увеличить число доступных транспортных средств для покупателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Маттес сообщил, что этот план связан с решением Евросоюза понизить выбросы углекислого газа в атмосферу, а для выполнения этой задачи необходимо расширение инфраструктуры.

"В Европе наступает рост электромобильности", - заявил глава ассоциации.

Также он отметил, что на данный момент покупателей отталкивает от покупки электромобилей высокие цены, ограниченная дистанция поездки от одного заряда, а также инфраструктура. Но он уверен, что в ближайшие три года крупнейшие автопроизводители Германии смогут представить на рынке сто моделей электромобилей. Маттес считает, что у людей должно быть больше стимулов для покупки такого автотранспорта.

Напомним, Германия и Франция построят заводы по производству аккумуляторов для электромобилей. Новый франко-германский план сотрудничества в производстве элементов для батарей и аккумуляторов предусматривает строительство двух заводов - одного во Франции и одного в Германии.