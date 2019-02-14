Німеччина і Франція побудують заводи з виробництва акумуляторів для електромобілей

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Мета проекту - зміцнити індустрію з виробництва акумуляторів для електромобілів

Німеччина і Франція планують будівництво двох заводів з виробництва акумуляторів для електромобілей, які мають допомогти зменшити залежність європейських автовиробників від азійських компаній. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, новий франко-німецький план співробітництва у виробництві елементів для батарей та акумуляторів передбачає будівництво двох заводів - одного у Франції і одного в Німеччині.

За словами Макрона, Франція інвестує 700 мільйонів євро протягом наступних п'яти років у цей проект. Мета проекту - зміцнити індустрію з виробництва акумуляторів для електромобілів і зменшити залежність автовиробників компаній з Азії, що домінують на цьому ринку.

"Проект призведе до будівництва двох заводів батарей, одного у Франції і одного у Німеччині", - заявив Макрон.

Нагадаємо, компанія Nissan Motor заявила про плани інвестувати 60 мільярдів юанів (9,52 мільярда доларів) у спільне підприємство з китайською компанією Dongfeng Motor Co, плануючи до 2022 року представити на ринку Китаю понад 20 моделей електромобілів.

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