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Німеччина і Франція побудують заводи з виробництва акумуляторів для електромобілей

Новини » Телеком & IT    14.02.2019 - 15:52
Німеччина і Франція побудують заводи з виробництва акумуляторів для електромобілей
Ілюстративне фото (phys.org)

Мета проекту - зміцнити індустрію з виробництва акумуляторів для електромобілів

Німеччина і Франція планують будівництво двох заводів з виробництва акумуляторів для електромобілей, які мають допомогти зменшити залежність європейських автовиробників від азійських компаній. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, новий франко-німецький план співробітництва у виробництві елементів для батарей та акумуляторів передбачає будівництво двох заводів - одного у Франції і одного в Німеччині.

За словами Макрона, Франція інвестує 700 мільйонів євро протягом наступних п'яти років у цей проект. Мета проекту - зміцнити індустрію з виробництва акумуляторів для електромобілів і зменшити залежність автовиробників компаній з Азії, що домінують на цьому ринку. 

"Проект призведе до будівництва двох заводів батарей, одного у Франції і одного у Німеччині", - заявив Макрон.

Нагадаємо, компанія Nissan Motor заявила про плани інвестувати 60 мільярдів юанів (9,52 мільярда доларів) у спільне підприємство з китайською компанією Dongfeng Motor Co, плануючи до 2022 року представити на ринку Китаю понад 20 моделей електромобілів.

Раніше у США безпілотне аеротаксі Airbus здійснило перший політ. Над розробкою літального апарату працювали два роки.

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