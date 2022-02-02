ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Німеччині археологи виявили останки обезголовленого коня: що думають про це вчені

Новость на русском →
Середа 02 лютого 2022 17:05
В Німеччині археологи виявили останки обезголовленого коня: що думають про це вчені Фото: в Німеччині археологи виявили останки обезголовленого коня (archaeobw)
Автор: Сергій Пишкін

У Німеччині археологи виявили могилу віком 1400 років. У ній був похований вершник та обезголовлений кінь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Live Science.

Згідно з даними вчених, вершник жив під час правління династії Меровінгів, які свого часу володіли частиною Франції та Німеччини ще до того, як у 751 році їх замінили Каролінги.

"Він (вершник .-ред) стояв у "командному ланцюжку" з королями Меровінгів на її вершині, що означало, що він був зобов'язаний брати участь у королівських кампаніях", - заявили археологи.

Поховання містило в собі "багатий" інвентар, зокрема, йдеться про зброю, золоті прикраси, бронзові чаші й обезголовленого коня. Тварина ж лежала поруч із людиною.

Археологи припускають, що обезголовлення було частиною поховання. Нібито, тварина була похована як компаньйон для потойбічного життя. Голову коня так і не вдалося знайти.

Також на території цвинтаря археологи знайшли й могили інших людей, які жили приблизно у той самий час, що і вершник.

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало й про те, як у Німеччині археологи виявили жетон солдата зі Львова, якого 80 років вважали зниклим безвісти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия
NEWS
Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують
Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують
DAILY
Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом