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Герасимова хотят снять? "АТЕШ" узнал детали о перестановках в Генштабе РФ

Россия, Воскресенье 11 мая 2025 12:50
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Герасимова хотят снять? "АТЕШ" узнал детали о перестановках в Генштабе РФ Фото: начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проходит военно-врачебную экспертизу. При этом в "верхушке" оккупантов уже обсуждают кандидатов на его место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Так, источники "АТЕШ" из российской группировки войск "Днепр" сообщают, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проходит военно-врачебную экспертизу в Москве.

"Пока что это на уровне слухов, но информация поступила от нескольких различных источников. Герасимов - главный стратег вторжения в Украину, бессменный начальник Генштаба ВС РФ и личный друг Путина. Формально ВВЭ - стандартная процедура. Но если её проходит ключевая фигура российской военной машины - это уже серьезный сигнал", - считают партизаны

Они не исключают, что в верхушке командования готовятся серьезные перестановки или система ищет способ "мягко списать" тех, кто провалил наступление.

"В офицерской курилке штаба группировки "Днепр» обсуждают двух возможных кандидатов на пост начальника Генштаба - командующего ВДВ генерала Теплинского и командующего Центральным военным округом генерала Мордвичева", - говорят в "АТЕШ".

При этом партизаны не берутся утверждать с полной уверенностью, насколько это основано на реальных инсайдах.

"Возможно, это и просто разговоры в курилке, но люди с таким уровнем допуска редко болтают без повода", - резюмируют в партизанском движении.

Что известно о Герасимове

Валерий Герасимов - начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года.

В январе 2023 года Герасимова назначили командующим оккупационными войсками в Украине вместо Сергея Суровикина для того, чтобы уладить беспорядок в российской армии.

Еще тогда в британской разведке обращали внимание на то, что Герасимов увольняет способных генералов РФ, выстраивая иерархию под себя.

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