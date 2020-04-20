Герасимов: закон про зміни до регламенту суттєво обмежують права опозиції

Для ухвалення так званого "антиколомойського" закону Верховній раді необхідно спочатку подолати перешкоди для підписання змін до Регламенту, а потім заново розглянути поправки до закону про банки. Про це повідомив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов в ефірі телеканалу "Прямий", передає РБК-Україна.

Герасимов наголошує, що у зв'язку з цим швидкого ухвалення закону, необхідного для отримання допомоги від МВФ, очікувати не варто. Окрім того, переконаний нардеп, що закон про банки блокується депутатами з монобільшості.

"Велике питання виникає - чому влада і Зеленський не організували ухвалення цього закону одразу в цілому. Чи була така можливість? Так, вона реально була. Після того ми всі побачили 16 тисяч поправок. Така кількість поправок - всі вже зрозуміли, що це така могутня спроба завалити цей закон. І не дати це провести. Зеленський, коли скаржився на ці 16300 поправок, не згадав найважливішого. Що ці поправки внесені представниками команди Зеленського. Представниками "Слуги народу". Тобто Зеленський скаржився сам на себе. Тому що поправки внесли його люди", - сказав Герасимов.

Він також зауважив, що керівництво парламенту і монобільшість вирішили піти довгим і ризикованим шляхом - ухвалили закон про зміни до Регламенту, які суттєво обмежують права парламентської опозиції.

"Він є поганим, я сподіваюся, що він буде тимчасовим. Тому що окрім того, що він може допомогти прийняти банківський закон, на жаль, він повністю вбиває опозицію в парламенті. Наразі він ухвалений без обмеження у часі. Обіцяють, що колись хтось десь якось внесе ці терміни. Звичайно, побачимо. Хоча довіри до влади немає", - додав Герасимов.

Герасимов також нагадав, що і тут депутати, зокрема з монобільшості, включили блокування і зареєстрували постанови проти змін до Регламенту.

"Цей закон має бути підписаний. Але вже виставлено дуже багато бар‘єрів. Перше. Для того, щоб цей закон був підписаний, знову тільки заради цього має збиратися Рада і відхиляти постанови, які були вже зареєстровані, щодо скасування антипоправчного закону. Тобто має бути для цього одне засідання. Після того він має бути підписаний Зеленським. Після того має включитися спеціальна процедура, яка триватиме сім-десять днів. Тому що мають депутати знову подати знову поправки до банківського закону, обрати найбільш важливі. Комітет має їх опрацювати. З 16 тисяч депутати дуже обмежено мають обрати найбільш важливі", - пояснив Герасимов.

Він нагадав, що фракція "Європейська солідарність" подала лише 5 поправок до банківського закону.

"Нам буде дуже легко обирати, бо ми дали всього 5 дуже жорстких поправок. Дуже правильних з точки зору юридичної, з точки зору фінансової. Що будуть робити "Слуга народу" і команда Зеленського, яка внесла 15 тисяч правок, я не знаю. І тільки після того, як буде підписано оцей попередній регламентний закон, приблизно через 10 днів може бути прийнятий банківський закон", - додав Герасимов.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначала, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набув чинності закон про зміни до регламенту Верховної ради.