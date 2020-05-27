Герасимов про спецназ в Музеї Гончара: ганебний день української правоохоронної системи

Незаконне захоплення приміщення Музею Гончара, яке здійснили 26 травня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) відбувалося під особистим контролем президента та є продовженням політичного переслідування Петра Порошенка.

Про це на брифінгу повідомив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, передає РБК-Україна.

"Я б хотів звернутися до українців: те, що вчора без рішення суду злочинно ламали двері в національний музей означає те, що вони хочуть без рішення суду злочинно ламати двері до оселі кожного українця. Вперше за багато років це сталося і дуже стрімко повертаються часи Януковича. Бо спецназ за Порошенка штурмував Слов’янськ, а спецназ Зеленського штурмує музеї", - заявив Артур Герасимов.

Своєю чергою, співголова "Євросолідарності" подякував усім, хто висловив своє обурення діями силовиків щодо музейної установи, а також журналістам, які висвітлювали це в режимі реального часу і навіть зазнали травм внаслідок силових дій представників ДБР.

"Вчора був ганебний день української правоохоронної системи, це був ганебний день особисто президента Зеленського. Нас дуже здивувало, шо немає жодної реакції від Верховної Ради України. Тому ми звертаємося до спікера ВРУ Разумкова і вимагаємо його жорсткої реакції на злочинні дії, які вчора відбулися в музеї Гончара. Також ми вимагаємо терміново зібрати комітет зі свободи слова, який має засудити злочинні дії ДБР по побиттю журналістів. Ми вимагаємо терміново зібрати комітет з гуманітарної інформаційної політики, який має засудити дії, коли без жодних рішень, без жодних аргументів, без жодних документів ламаються двері в національний музей. І ми вимагаємо терміново зібрати комітет з правоохоронної діяльності, який має розглянути ситуацію з поведінкою так званих слідчих ДБР, які не показували документів, які не представлялися, які застосовували фізичну силу і які ламали двері в Національний музей", - додав Герасимов.

Нагадаємо, 26 травня спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.