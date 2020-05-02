Геращенко: Зеленскьий повторює тези російської пропаганди про події 2 травня в Одесі

Президент Володимир Зеленський повторює тези російської пропаганди про трагедію в Одесі 2 травня 2014 року. Про це написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Ідеологічні та політичні цілі тих, хто в травні 2014 планував заколот в Одесі, відомі всім, окрім Зеленського. Це - створення "Одеської народної Республіки", захоплення Бессарабії, повне відрізання України від виходу до Чорного моря. Тоді ж, в травні 2014-го Путін, якому Зеленський любить заглядати в очі, на брифінгу для іноземних журналістів розповідав про "історичну Новоросію", куди за його версією входили Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська та Одеська області", - написала Геращенко.

На її думку, загальновідомий факт, що за подіями в Одесі стоїть Росія.

"Росія стояла за анексією Криму, війною на Донбасі, спробою захопити Одесу, Харків, Дніпро. Це вона планувала відчленування цих українських регіонів", вважає Геращенко.

Вона також нагадала, що у вересні й грудні 2019 року Зеленський обміняв моряків, яких Путін був зобов’язаний звільнити за рішенням міжнародного морського трибуналу, на осіб, причетних до терактів в Одесі.

"Відповідь, навіщо вони Москві, очевидна: щоб сховати кінці в воду. На 6-ту річницю анексії Криму відосика від Зеленського зі зверненням до окупованого півострова не було. Непомітно для влади пройшла ця дата, щоб не дратувати Путіна, якому ще в очі заглядати. А там теж, до речі, були вбиті російськими окупантами перші українці та кримські татари - жертви Путіна", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, 2 травня президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада повинна забезпечити неупереджене розслідування подій 2 травня в Одесі, коли було в сутичках між проросійськими та проукраїнськими активістами загинули 42 людини та 6 було вбито.

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН в Україні з прав людини закликала українську владу забезпечити неупереджене розслідування подій 2 травня в Одесі. При цьому в організації надали рекомендації органам влади щодо ефективного здійснення розслідування.

Додамо, що сьогодні в Одесі поблизу Куликового поля сталися сутички. Конфлікт виник через те, що одному з чоловіків не сподобалося, що інший говорить українською мовою. До конфлікту приєдналися ще декілька осіб, але сутичку вдалося зупинити. Поліція затримала одного з учасників та склала протокол.