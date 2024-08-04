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Геращенко завоевала "бронзу" по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024

Фото: украинская легкоатлетка Ирина Геращенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024. Это первая олимпийская награда спортсменки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.

Геращенко завершила Олимпиаду с бронзовой наградой.

Учитывая это, можно понять, что у Украины будут две медали на Олимпиаде-2024. Ведь украинка Ярослава Магучих продолжит борьбу за "золото".

Тем временем Геращенко и австралийка Элеанор Паттерсон поделили между собой "бронзу" совершив прыжок на высоту в 1 м и 95 см.

Напомним, что вчера, 3 августа, сборная Украины завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024 в фехтовании.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 3 августа на Олимпийских играх-2024.

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