Геращенко розказала, коли Рада розгляне законопроект Зеленського про імпічмент

Внесені президентом Володимиром Зеленським законопроекти будуть розглянуті Верховною радою після прийняття виборчого кодексу. Про це в ефірі "Право на владу" на 1+1 заявила перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що парламент рухається у повній відповідності до регламенту ВР відносно тих законопроектів, які подані від президента.

"Зокрема, закон про імпічмент і закон про незаконне збагачення (Зеленського, - ред.) вони внесені до порядку денного і ці закони будуть проголосовані відразу після виборчого кодексу ще на цій сесії. Я сподіваюсь ще в липні, ви визнаєте що парламент дав вам правильний посил. Так само буде прийнято і закон про імпічмент, хоча ця новелла вже врахована в законі про ТСК" - заявила Геращенко.

Нагадаємо, Верховна рада України у четвер, 6 червня, відмовилася розглядати законопроект президента Володимира Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення. Нардепи не змогли включити відповідний законопроект №10358 та альтернативний до нього №10358-1 у порядок денний.

РБК-Україна писало, що Верховна рада України 4 червня не змогла включити до порядку денного законопроект №10340 про імпічмент президента, автором якого є глава держави Володимир Зеленський.