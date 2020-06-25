Геращенко про переатестацію поліцейських: "це було судилище"

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в 2015 році була не переатестація, а судилище. За його словами, було втрачено величезну кількість хороших людей з невисокою кількістю поганих.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, коли проходила переатестація, то в комісії були люди, упереджені по відношенню до всіх поліцейських. Також Геращенко каже, що були невідповідні питання.

"Є люди, які займаються прослуховуванням або стеженням, а їх питають: де ви працюєте, як ви працюєте. Але вся їх робота є секретною, і щоб таку людину навчити, треба її п'ять років готувати - а її просто так викидали", - сказав він.

Заступник міністра заявив, що потім цих людей відновлювали на апеляційних комісіях.

Нагадаємо, раніше Антон Геращенко заявив, що провал реформи української поліції стався у зв'язку з переатестацію.

Зазначимо, у МВС виключають масову переатестацію поліцейських після зґвалтування в Кагарлику.