Геращенко: нинішня влада не здатна керувати державою в кризовій ситуації

У кризовій ситуації нинішня влада продемонструвала повну нездатність управляти державою. Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на погоджувальній раді, передає РБК-Україна.

"Цей перший серйозний зовнішньополітичний виклик перед Україною показав повну деградацію державних інститутів управління", – констатувала співголова "Європейської Солідарності".

Ірина Геращенко підкреслила, що у той час, коли вже треба було працювати відповідному штабу, силовий блок, профільні міністри і вище керівництво держави кілька днів не могли зібратися на відповідні засідання.

"Виникає дуже багато запитань: хто саме дав директиви і хто понесе відповідальність за те, що посольство у своєму офіційному повідомлені повністю виключило версію теракту, відразу сформувавши абсолютно неправильну позицію української сторони в цій трагедії, де загинули і українці і було збито український літак", – також зазначила вона.

На її думку, все це показує повну безвідповідальність в ключових для влади питаннях безпеки і зовнішньої політики.

"Навіть винним вистачило три дні для того, що таки визнати, що вони збили літак. Російська Федерація п’ять років робить все для того, щоб уникнути відповідальності за збитий МН17. І зараз українська влада так само намагається у цьому їм сприяти. Коли віддають Цемаха, причетного до збиття Боїнга МН17, в рамках так званих обмінів. Або коли навіть не згадують про те, що Російська Федерація так само може бути причетна до страшної трагедії з нашим літаком", – наголосила Ірина Геращенко.

Депутат підкреслила, що очевидно, що вибачень Ірану сьогодні недостатньо і має бути інша міжнародна реакція.

"Українська влада зобов’язана сьогодні вимагати проведення Радбезу ООН з відповідною директивою і не боятися озвучити й питання можливої ролі Російської Федерації в постачанні ракет Ірану, в тому числі таких, які не обладнані системами розпізнавання цивільних літаків", – підкреслила вона.

Ірина Геращенко наголосила, що принциповим є і той факт, що досі Російська Федерація не визнає і не дає жодних позицій щодо збитого нашого авіалайнеру.

"Має бути притягнення всіх до відповідальності і визнання безумовної провини Ірану. А також створення спеціальної міжнародної групи, яка має працювати над об’єктивним розслідуванням, і спеціальної групи в Україні із підготовки цього позову", – переконана співголова фракції "Європейська солідарність".