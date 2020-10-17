Геращенко: зайві кошти влада має спрямовувати на боротьбу з COVID-19, а не на опитування

Фото: Ірина Геращенко (РБК-Україна)

Якщо у "Слуги народу" є зайві кошти, їх треба спрямовувати на забезпечення антисептиками та масками під час виборів, а не на проведення опитування від президента.

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає сайт політсили.

"Якщо в президента є зайві гроші, або в "Слуг народу" - направте їх на боротьбу з ковідом. Петро Порошенко за час пандемії 100 мільйонів гривень передав для того, щоб закупити 167 тисяч захисних костюмів. І 200 лікарень в усіх регіонах України за це дякують і говорять про наступне", - заявила вона.

На думку Геращенко, питати громадян про покарання для корупціонерів під час опитування, яке незрозуміло хто фінансує, - маніпуляція.

Крім того, вона підкреслює, що масове опитування в умовах коронавірусу біля дільниць створить додаткові ризики для здоров’я українців.

"Якщо хочете провести опитування, то запустіть його по системі "Дія" і хоч щодня їх проводьте. Це державна інституція, а не інтерв’юери будуть проводити опитування в умовах коронавірусу, коли у червоній зоні половина міст", - зазначила вона.

На її думку, влада перш за все має зробити все, щоб це були безпечні вибори, щоб виборці одягли маски, взяли антисептики, проголосували, щоб було безпечно.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирішив провести в день виборів 25 жовтня всеукраїнське опитування на виборчих дільницях. Виборцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

Як свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, у вересні 2020 року створення на Донбасі вільної економічної зони частково або повністю підтримували 22,4% українців. Більшість з тих, хто визначився, виступають проти: 35,8% українців в цілому не схвалює цю ініціативу.