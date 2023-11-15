Gepard против "Шахедов": эксперт разъяснил ценность зениток для Украины

Он отметил, что при отражении атак дронов, которые проводят российские оккупанты, особенно ценные зенитки Gepard.

По мнению эксперта, Россия пытается при помощи использования “Шахедов” истощить украинскую противовоздушную оборону. Противник рассчитывает, что ВСУ будут тратить на дроны большое количество ракет.

"Использование Gepard позволяет сбивать беспилотники относительно дешево. Если "Шахед" стоит несколько десятков тысяч долларов, то одна-две очереди из Gepard - до одного десятка. Если насытить ПВО такими системами, россиянам экономически невыгодно будет применять "Шахеды", - уточнил Рябых.

Gepard для Украины

Напомним, Германия уже неоднократно передавала Украине самоходные зенитки Gepard. Их предоставляют в рамках военной помощи.

Как сообщало РБК-Украина, такими зенитками нашей стране в определенной степени удалось заменить средства противовоздушной обороны малой дальности.

По информации СМИ, Соединенные Штаты Америки выкупили еще 60 таких зениток у Иордании для Украины.