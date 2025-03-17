Gepard, дроны Vector и боеприпасы: Германия обновила список помощи, которую передала Украине

Правительство Германии в понедельник, 17 марта, обновило список военной помощи Украине. В него вошли три установки Gepard, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.
В перечне указано, что Украина получила от Германии 24 бронированные машины MRAP, боеприпасы для танков Leopard, и боеприпасы для БПМ Marder.
Что еще в обновленном списке:
Также указано, что Украина получила две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала. В списке 8 тысяч боеприпасов для 120-мм миномета
А также лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки, аптечки.
Ранее мы писали о том, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года. В такие пакеты войдут, в частности, системы ПВО, танки и гаубицы.
В то же время, издание Der Spiegel писало, что Олаф Шольц якобы выступает против выделения для Украины дополнительной помощи на 3 млрд евро.
Однако победитель парламентских выборов в Германии Фридрих Мерц, который должен заменить Шольца, заявил, что его страна все же выделит дополнительную помощь Украине в размере 3 млрд евро.
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