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Gepard, дроны Vector и боеприпасы: Германия обновила список помощи, которую передала Украине

Иллюстративное фото: Германия обновила список помощи, которую передала Украине 17 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство Германии в понедельник, 17 марта, обновило список военной помощи Украине. В него вошли три установки Gepard, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

В перечне указано, что Украина получила от Германии 24 бронированные машины MRAP, боеприпасы для танков Leopard, и боеприпасы для БПМ Marder.

Что еще в обновленном списке:

  • 10 тысяч боеприпасов для Gepard;
  • 5 тысяч боеприпасов 155-мм;
  • 2 тысячи боеприпасов 122-мм;
  • 50 разведдронов VECTOR (всего 549)
  • 30 гусеничных дронов Gereon RCS;
  • 30 систем обнаружения дронов.

Также указано, что Украина получила две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала. В списке 8 тысяч боеприпасов для 120-мм миномета

А также лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки, аптечки.

Помощь Украине от Германии

Ранее мы писали о том, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года. В такие пакеты войдут, в частности, системы ПВО, танки и гаубицы.

В то же время, издание Der Spiegel писало, что Олаф Шольц якобы выступает против выделения для Украины дополнительной помощи на 3 млрд евро.

Однако победитель парламентских выборов в Германии Фридрих Мерц, который должен заменить Шольца, заявил, что его страна все же выделит дополнительную помощь Украине в размере 3 млрд евро.

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