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Георгиева может остаться во главе МВФ на второй пятилетний срок, - Reuters

Фото: Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заинтересована во втором пятилетнем сроке во главе МВФ и готова заручиться достаточной поддержкой среди стран-членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Георгиева на прошлой неделе получила поддержку министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который заявил журналистам во время встречи "Большой двадцатки" по финансовым вопросам в Сан-Паулу, что Георгиева проделала "отличную работу", возглавив эту организацию, и что Франция поддержит ее на второй срок.

Поддержка Ле Мэра имеет решающее значение, учитывая, что европейские страны традиционно выдвигают кандидата на пост главы МВФ, хотя с этим должны согласиться все члены Евросоюза. Окончательное решение принимает совет директоров учреждения.

На прошлой неделе Георгиева рассказала, что она сосредоточена на своей работе, а не на том, стоит ли баллотироваться на новый срок.

Срок полномочий Георгиевой истекает 30 сентября. Источники, знакомые с процессом назначения главы МВФ, говорят, что выбор будет решен быстро, как только Европа объединится вокруг кандидата.

Хотя срок полномочий Георгиевой истечет еще несколько месяцев, некоторые люди, знакомые с этим вопросом, считают, что имеет смысл принять решения до весенних заседаний МВФ и Всемирного банка, которые состоятся 15-20 апреля, чтобы вопрос лидерства не затмил и без того насыщенную повестку дня.

Георгиева на посту главы МВФ

Экономист из Болгарии Георгиева - вторая женщина, возглавившая МВФ, и первый человек из страны с развивающейся рыночной экономикой.

Называющая себя "вечным оптимистом", Георгиева пережила огромные потрясения в мировой экономике - от вспышки пандемии COVID-19 всего через несколько месяцев после того, как она вступила в должность, до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Она сосредоточена на укреплении перспектив среднесрочного рост, который отстает от исторических уровней, решении текущих проблем с суверенным долгом и руководстве МВФ через сложную модернизацию квот.

Она сыграла важную роль в получении крупных кредитов для Украины, помогая мобилизовать дополнительные средства, чтобы помочь ее экономике выдержать напряжение двухлетней войны против вторжения России.

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