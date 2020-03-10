Геокадастр запускає онлайн-трансляції розпорядження сільгоспземлями

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру запускає онлайн-трансляції засідань з розпорядження землями сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що з 11 березня на сайтах регіональних управлінь Геокадастру у розділі "Онлайн-трансляція розпорядження землями с/г призначення" будуть запущені перші прямі ефіри: Херсонська, Полтавська, Дніпропетровська, Луганська і Черкаська області.

Трансляції будуть проводитися, щоб надати українцям можливість бути в курсі рішень територіальних органів служби. Також на сайті буде публікуватися графік таких трансляцій, який може змінюватися з урахуванням технічних причин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України розглянула вже 3298 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Очікується, що в найближчий пленарний тиждень закон може бути проголосований.

При цьому за даними опитування КМІС, якщо б референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався найближчим часом, 15% українців проголосували б "за" ринок землі, 62% - "проти", ще 18% не брали б участі.