Гент - Олександрія: де дивитися матч

Фото: "Гент" - "Олександрія" (twitter.com/FCO1948)

Де і коли почнеться поєдинок 6 туру групової стадії Ліги Європи

"Олександрія" зіграє з "Гентом" в останньому турі групового етапу Ліги Європи сезону 2019/20. На думку букмекерів, українська команда є аутсайдером у протистоянні з бельгійцями.

12 грудня 22:00

Гент, стадіон "Геламко Арена"

Бронзовий призер чемпіонату України у четвер, 12 грудня, на стадіоні "Геламко Арена" зіграє з місцевим "Гентом в матчі 6 туру Ліги Європи. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Час початку зустрічі - 22:00 за київським часом.

На поєдинок УЄФА призначив бригаду арбітрів з Румунії. Головним рефері стане Раду Петреску, який в нинішньому сезоні вже працював на матчі української команди. Тоді в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи "Зоря" в Запоріжжі зіграла внічию з "Еспаньолом" (2:2).

Поединок #ГентАлександрия

обслужит бригада арбитров из Румынии

Раду Петреску

Раду Гингуляк

Мирча Григориу

Марцел Бирсан pic.twitter.com/BLGQEU50jF — ФК ”Александрия” (@FCO1948) December 10, 2019

"Олександрія" втратила шанси на вихід з групи програвши вдома у попередньому турі. Після п'яти турів команда Володимира Шарана набрала три очки. "Гент" наразі лідирує з дев'ятьма балами, але заочно вестиме боротьбу з "Вольфсбургом" (вісім очок) за перше місце у групі.