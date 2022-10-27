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В Генштабе раскрыли планы РФ на мобилизованных: будут на фронте через две недели

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Основное привлечение российских мобилизованных состоится уже в течение полутора-двух недель. Вероятно, ими Россия попытается сдерживать наступление ВСУ и доукомплектовать подразделения, понесшие значительные потери.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

Какие планы у России в отношении мобилизованных:

  • сдерживание ВСУ на определенных участках фронта и распределение мобилизованных для равномерного усиления других участков;
  • доукомплектование подразделений, понесших значительные потери;
  • формирование полностью новых подразделений, в том числе танковых, мотострелковых, артиллерийских полков.

Мобилизация студентов в "ЛНР"

Как отметил Громов, мобилизация студентов вызвала напряжение среди общества в "ЛНР". После этого глава боевиков Леонид Пасечник издал "распоряжение" о якобы освобождении с военной службы отдельной категории граждан.

"Однако из-за позиции военных планируется демобилизовать студентов только в течение 2-3 месяцев, заменяя их новыми мобилизованными", - добавляет Громов.

Мобилизация заключенных в "ДНР"

В ДНР, как заявил Громов, ожидается очередная группа мобилизованных заключенных. Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин, согласно имеющейся информации, подготовил проект "указа" о мобилизации отдельных граждан, согласно которому на военную службу призовут более 300 осужденных.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Беларусь в это время скрыто мобилизует водителей и механиков, которые должны обслуживать нужды армии РФ.

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