В Генштабе раскрыли планы РФ на мобилизованных: будут на фронте через две недели

Основное привлечение российских мобилизованных состоится уже в течение полутора-двух недель. Вероятно, ими Россия попытается сдерживать наступление ВСУ и доукомплектовать подразделения, понесшие значительные потери.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.
Как отметил Громов, мобилизация студентов вызвала напряжение среди общества в "ЛНР". После этого глава боевиков Леонид Пасечник издал "распоряжение" о якобы освобождении с военной службы отдельной категории граждан.
"Однако из-за позиции военных планируется демобилизовать студентов только в течение 2-3 месяцев, заменяя их новыми мобилизованными", - добавляет Громов.
В ДНР, как заявил Громов, ожидается очередная группа мобилизованных заключенных. Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин, согласно имеющейся информации, подготовил проект "указа" о мобилизации отдельных граждан, согласно которому на военную службу призовут более 300 осужденных.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Беларусь в это время скрыто мобилизует водителей и механиков, которые должны обслуживать нужды армии РФ.
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