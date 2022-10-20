В Генштабе объяснили, почему Путин так стремится удержать южное направление

Южное направление Украины имеет стратегическое значение для режима Владимира Путина, поэтому РФ так стремится удержать его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

"Для режима (президента РФ Владимира - ред.) Путина южное направление - Херсон, Запорожье и Николаев - имеет стратегическое значение с точки зрения сохранения сухопутного коридора до Крыма и водообеспечения полуострова", - отметил он.

Кроме того, по словам Громова, южный фронт может поспособствовать созданию плацдарма для захвата Россией Николаевской и Одесской областей и лишения Украины статуса морского государства.

Также Путин стремится проложить сухопутный коридор к Приднестровью.