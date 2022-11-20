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В Генштабі назвали причину частих масштабних повітряних тривог в Україні

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Неділя 20 листопада 2022 18:28
В Генштабі назвали причину частих масштабних повітряних тривог в Україні Фото: в Генштабі назвали причину частих масштабних повітряних тривог в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Часті масштабні повітряні тривоги в Україні, є наслідком польоту білоруських винищувачів Міг-31К. Їх можна обладнати гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Росії проти України та надає ворогу власну інфраструктуру, територію й повітряний простір.

Майже щоденно літаки здійснюють польоти в повітряному просторі країни.

"Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генштабу, в Білорусі завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів російської армії.

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