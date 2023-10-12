ua en ru
Чт, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Генштабе Израиля пообещали разобраться, как военные допустили нападение ХАМАС

Израиль, Четверг 12 октября 2023 21:15
UA EN RU
В Генштабе Израиля пообещали разобраться, как военные допустили нападение ХАМАС Фото: В Генштабе Израиля пообещали разобраться, как военные допустили нападение ХАМАС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Начальник Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что во время нападения ХАМАС на территории, граничащие с сектором Газа, военные не справились со своими обязанностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

"Армия обороны Израиля несет ответственность за безопасность страны и ее граждан. И в субботу в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа, мы не выполнили наши обязанности. Мы разберемся, почему так произошло, но сейчас время воевать", - заявил Халеви.

В своем заявлении начальник Генштаба заявил, что лидеры сектора Газа столкнутся с последствиями - и будут уничтожены.

Халеви также выразил соболезнования семьям погибших.

"Цена войны высока и тяжела. Мы сделаем все, чтобы вернуть пленных домой", - сказал он.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа.

О том, что Министр обороны Израиля примет участие во встрече глав Минобороны стран НАТО, стало известно еще несколько дней назад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину