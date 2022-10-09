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В Генштабе узнали о попытках России купить боеприпасы у третьих стран

Фото: армия России пытается купить боеприпасы у третьих стран (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военное руководство России активно ищет дополнительные ресурсы для ведения войны. В настоящее время ведутся переговоры с третьими странами по закупкам вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что российские военные испытывают дефицит артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

Пока надежным источником поставок остаются военные склады и арсеналы республики Беларусь. Также в ближайшее время планируется перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

Ранее мы писали, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили склад боеприпасов оккупантов при помощи беспилотника.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили вражескую баржу и четыре склада с боеприпасами в Херсонской области.

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