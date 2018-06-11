Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Генштабі повідомляють про масове отруєння курсантів київського Військового інституту

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 18:43
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Причини події з’ясовуються

У Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) повідомляють про масове отруєння курсантів київського Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генштабу у Facebook.

"11 червня 2018 року близько 08:30 до санітарної частини Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут звернулись курсанти із скаргами на біль у животі та нудоту. Більшість із тих хто звернувся по допомогу, напередодні, 10.06.2018 року знаходилась у звільненні, поза межами навчального закладу",  -йдеться у повідомленні.

Наразі усім хто звернувся до медпункту надано меддопомогу та розміщено в лазареті, причини події з’ясовуються.

"На даний час ситуація контрольована, динаміки до збільшення кількості випадків нездужання серед особового складу інституту немає, жоден військовослужбовець навчального закладу додаткової госпіталізації не потребує", - йдеться у повідомленні.

 

У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації з’ясовують причини та обставини різкого погіршення стану...

Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, ранше повідомлялося, що на Донбасі 90 тис. людей перебувають під загрозою хімічного отруєння.

У Росії в дитячому таборі отруїлися 64 дитини Справа Скрипаля: поліція Британії визначила час застосування "Новачка" у Солсбері
Теги публікації: Генштаб, отравление, курсанты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся