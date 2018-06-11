У Генштабі повідомляють про масове отруєння курсантів київського Військового інституту

Причини події з’ясовуються

У Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) повідомляють про масове отруєння курсантів київського Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генштабу у Facebook.

"11 червня 2018 року близько 08:30 до санітарної частини Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут звернулись курсанти із скаргами на біль у животі та нудоту. Більшість із тих хто звернувся по допомогу, напередодні, 10.06.2018 року знаходилась у звільненні, поза межами навчального закладу", -йдеться у повідомленні.

Наразі усім хто звернувся до медпункту надано меддопомогу та розміщено в лазареті, причини події з’ясовуються.

"На даний час ситуація контрольована, динаміки до збільшення кількості випадків нездужання серед особового складу інституту немає, жоден військовослужбовець навчального закладу додаткової госпіталізації не потребує", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ранше повідомлялося, що на Донбасі 90 тис. людей перебувають під загрозою хімічного отруєння.