Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Генштабе сообщают о массовом отравлении курсантов киевского Военного института

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 18:43
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Причины происшествия выясняются

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о массовом отравлении курсантов киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба в Facebook.

"11 июня 2018 года около 08:30 в санитарную часть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту. Большинство из тех кто обратился за помощью, накануне, 10.06.2018 года находились в увольнении, за пределами учебного заведения", - говорится в сообщении.

На данный момент всем, кто обратился в медпункт, оказана медпомощь, их разместили в лазарете, причины происшествия выясняются.

"В настоящее время ситуация контролируемая, динамики к увеличению количества случаев недомогание среди личного состава института нет, ни один военнослужащий учебного заведения в дополнительной госпитализации не нуждается", - говорится в сообщении.

 

В Военном институте телекоммуникаций и информатизации выясняют причины и обстоятельства резкого ухудшения состояния...

Опубликовано Генеральный штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 11 июня 2018 г.

Напомним, ранше сообщалось, что на Донбассе 90 тыс. людей находятся под угрозой химического отравления.

В России в детском лагере отравились 64 ребенка Дело Скрипаля: полиция Британии определила время применения "Новичка" в Солсбери
Теги публикации: Генштаб, отравление, курсанты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь