В Генштабе сообщают о массовом отравлении курсантов киевского Военного института

Причины происшествия выясняются

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о массовом отравлении курсантов киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба в Facebook.

"11 июня 2018 года около 08:30 в санитарную часть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту. Большинство из тех кто обратился за помощью, накануне, 10.06.2018 года находились в увольнении, за пределами учебного заведения", - говорится в сообщении.

На данный момент всем, кто обратился в медпункт, оказана медпомощь, их разместили в лазарете, причины происшествия выясняются.

"В настоящее время ситуация контролируемая, динамики к увеличению количества случаев недомогание среди личного состава института нет, ни один военнослужащий учебного заведения в дополнительной госпитализации не нуждается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранше сообщалось, что на Донбассе 90 тыс. людей находятся под угрозой химического отравления.