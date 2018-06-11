В Генштабе сообщают о массовом отравлении курсантов киевского Военного института

Причины происшествия выясняются
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о массовом отравлении курсантов киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба в Facebook.
"11 июня 2018 года около 08:30 в санитарную часть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту. Большинство из тех кто обратился за помощью, накануне, 10.06.2018 года находились в увольнении, за пределами учебного заведения", - говорится в сообщении.
На данный момент всем, кто обратился в медпункт, оказана медпомощь, их разместили в лазарете, причины происшествия выясняются.
"В настоящее время ситуация контролируемая, динамики к увеличению количества случаев недомогание среди личного состава института нет, ни один военнослужащий учебного заведения в дополнительной госпитализации не нуждается", - говорится в сообщении.
В Военном институте телекоммуникаций и информатизации выясняют причины и обстоятельства резкого ухудшения состояния...Опубликовано Генеральный штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 11 июня 2018 г.
Напомним, ранше сообщалось, что на Донбассе 90 тыс. людей находятся под угрозой химического отравления.