У Генштабі роз'яснили порядок голосування військових

Генеральний штаб Збройних сил України роз'яснив військовослужбовцям порядок реалізації їх конституційного права з участі у виборах президента України та алгоритм дій у разі відсутності військового за місцем прописки чи у разі лікування в стаціонарі. Про це повідомляє прес-служба Генштабу у своєму Facebook.

Так, у відомстві зазначили, що військовим необхідно переконатися, чи включені вони до реєстру виборців, і за якою адресою розташована виборча дільниця.

"У разі, якщо в день голосування (31 березня та 21 квітня) Ви не будете за місцем Вашої виборчої дільниці, Ви можете звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців... Заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається до органу ведення Державного реєстру виборців особисто. Надсилання вказаної заяви поштою (електронною поштою) законодавством не передбачено", - пояснюють у Генштабі.

У повідомленні зазначається, що у випадку черги співробітники Держреєстру повинні йти назустріч військовим та здійснювати прийом поза чергою.

Фото: роз'яснення

Також надані роз'яснення для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в госпіталі. Вказано, що такого військового не пізніше ніж за сім днів до дня голосування керівник медзакладу має внести до списків спеціальної виборчої дільниці, яка утворюється в такому медзакладі. При цьому, якщо пацієнта немає у списках, або до медзакладу особа поступила після складання списків, але не пізніше ніж за три дні до дня голосування, вона повинна бути включена до списків дільничною виборчою комісією у цьому закладі.

Крім того, Генштаб поінформував про особливості голосування військовослужбовців, які перебувають у зоні дії українських миротворчих місій, а також у дипломатичних установах за кордоном, де українські громадяни можуть проголосувати за закордонними, дипломатичними або службовими паспортами. Також вказані особливості голосування військовослужбовців, які перебувають у зоні ООС та на Яворівському полігоні.

Також у роз'ясненні надана інформація про порядок отримання та заповнення бюлетеня у день виборів.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що для військовослужбовців ЗСУ в цілому по Україні створили 93 виборчі дільниці для участі у виборах президента України.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК у якості винятку для голосування на виборах президента України створила 80 спеціальних виборчих дільниць на території військових частин.