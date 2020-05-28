У Генштабі роз'яснили деталі призову до ЗСУ: юнакам 18 років не обов'язково йти в армію

Генштаб Збройних Сил України оприлюднив роз'яснення щодо організації призову в армію. Юнаки 18-19 років можуть йти в армію тільки за власним бажанням.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Проведення призову на строкову військову службу відбудеться протягом травня-липня цього року.

Призивають чоловіків, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку. Однак, в Генштабі уточнюють, що юнаки 18-19 років можуть служити тільки за власним бажанням.

Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з міськими (районними) військовими комісаріатами (територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки).

Нагадаємо, військовий призов в Україні повинен був відбутися в квітні-червні. Однак, у зв'язку з карантином було прийнято рішення змістити його на місяць.

Крім того, в минулому році Зеленський підписав указ, згідно з яким на службу призивають чоловіків віком з 18 років. До цього закликали громадян з 20 років.

Відзначимо, не дивлячись на карантин в Україні військовослужбовці-строковики будуть звільнені в запас своєчасно.

Раніше повідомлялося, що у рамках осіннього призову 2019 року на строкову військову службу були призвані 15 200 осіб.