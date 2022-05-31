У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах на ранок 31 травня

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти здійснювали мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку загарбники продовжують підготовку до наступу, проводять вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів з території РФ.

На Харківському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Терни, Лозова, Протопопівка, Рудневе, Соколівка та інших.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха.

Була спроба штурму в районі населеного пункту Довгеньке, але без успіху противник відійшов на раніше зайняті позиції.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки. Загарбники провели повітряну розвідку та завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснив вогневе ураження цивільних об’єктів в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Осокорівка, Князівка та Трудолюбівка.

На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, суттєвих змін в діяльності та положенні оперативної групи російських військ не відзначається.

Основні зусилля корабельних угруповань чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів зосереджуються на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує здійснювати протиправні дії стосовно громадян України.

Протягом попередньої доби ударна авіація Повітряних Сил завдала вогневих ударів по окремих підрозділах противника на території Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Підрозділами зенітних ракетних військ на Одещині збито крилату ракети Х-22.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 8 атак ворога, знищено 1 танк, 4 артилерійських системи, 5 бойових броньованих машин та 2 ворожих автомобіля. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету Х-59МК.