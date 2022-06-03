У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах на початок 3 червня

На Волинському і Поліському напрямах основні зусилля збройних сил республіки Білорусь зосереджені на посиленні охорони державного кордону.

Одночасно відбувається ротація підрозділів спецпризначення у прикордонних з Україною районах. У ході перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь проведено збори спеціалістів зв'язку та інженерно-технічного складу.

Залишається загроза завдання ракетних ударів з території республіки Білорусь.

На Північному напрямку противник активних дій не робив. Завдав ракетного удару по об'єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового Сумської області. Також на Сумщині ворог обстріляв райони населених пунктів Бачевськ, Ходине та Славгород.

На Харківському напрямку противник активних дій не провадив. Основні зусилля зосереджено на стримуванні дій Сил оборони України. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкирівка, Моспіно, Російська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слов'янському напрямку ворог концентрується зокрема на інженерному обладнанні позицій. Обстріл цивільної інфраструктури фіксувався в районах Дубровного, Курульки, Вернопілля, Червоної Поляни та інших. Поблизу довгого ворога завдав авіаударів силами армійської авіації. Проводив штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мав, після заподіяних підрозділами Сил оборони втрат відійшов.

На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійський обстріл по всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярово, Щурово, Старий Караван та Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка, бойові дії продовжуються.

На Бахмутському напрямку ворог робить обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Камишеваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії.

Силами штурмової та армійської авіації ворог завдав авіаудари по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського та Доломітного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам'янка, Веселе, Мар'їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива. Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Успіху не мав, відійшов на попередні позиції.

На Пііденнобузькому напрямку протягом доби ворог застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню з цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч та відійшов на раніше зайняті позиції.

Нагадаємо, російські війська зайшли в селище Комишуваха. Їм вдалося частково захопити населений пункт.

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