У Генштабі розповіли про втрати російських військових за 13 днів війни

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військових на 13 день війни. З 24 лютого кількість убитих російських окупантів становить понад 12 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, війна Росії проти України триває 14 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
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