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У Генштабі розповіли про втрати російських військових за 13 днів війни

Автор: Валерія Поліщук

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військових на 13 день війни. З 24 лютого кількість убитих російських окупантів становить понад 12 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 12 тисяч осіб,
  • танків - 317,
  • бойових броньованих машин - 1070,
  • артилерійських систем - 120,
  • РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 56,
  • засоби ППО - 28,
  • літаків - 49,
  • вертольотів - 81,
  • автомобільної техніки - 482,
  • легкі швидкісні катери - 3,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня - 7.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, війна Росії проти України триває 14 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України