У Генштабі розповіли про обстановку на фронтах на початок 30-ї доби війни

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, як змінилася ситуація на фронтах вранці в п'ятницю, і поінформували про оперативну обстановку в областях на початок 30-ї доби протистояння захисників України російському військовому вторгненню.
Про це 25 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
Також українські військові ведуть стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні. Захисники України зосереджують основні зусилля на недопущенні прориву противника.
На Волині головні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті держкордону.
На Сіверщині триває ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ.
Захисник Києва продовжують відбиття наступу окупантів, нанесення йому вогневого ураження і стійке утримання всіх певних рубежів оборони.
На Півдні триває ведення оборонної операції в певній операційній зоні, також проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання терроборони.
"Російські терористичні війська продовжують вести бойові діяння, свідомо порушуючи норми інтернаціонального гуманітарного права і правила ведення війни", - зазначили в Генштабі.
За попередню добу ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки та 9 артилерійських систем. Втрати окупантів у живій силі склали понад 200 солдатів.
Українськими підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА противника
Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА і 4 крилаті ракети. Наша авіація здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ і об'єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.
Раніше українська розвідка поінформувала, що збільшується кількість випадків, коли російські військові переходять на бік ЗСУ.
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