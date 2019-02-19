В Генштабі назвали кількість нового та модернізованого озброєння

Армія отримала 2,5 тис. одиниць нового озброєння

На сегодняшний день в ряды Вооруженных сил обеспечено системное поступление 2,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Бессараб в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также добавил, что восстановлена исправность свыше 16 тысяч единиц вооружения и военной техники.

По его словам, реформированные ВСУ постепенно становятся совместимыми с армиями стран НАТО.

"Благодаря консолидированной поддержке международных партнеров, комплексным действиям государства, законодательным инициативам в Верховной рады в ВСУ проведено реформирование системы военного управления, боевой подготовки и всестороннего обеспечения, которые постепенно становятся совместимыми с армиями стран НАТО", - сказал Бесараб.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале 2019 года "Укроборонпром" показал испытание модернизированного танка Т-64.

Напомним, в Государственном оборонном заказе на 2019 год предусмотрена поставка на вооружение Вооруженных сил Украины как минимум до 20 образцов, которых ранее не было в ВСУ.