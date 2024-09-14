Генштаб ВСУ назвал два самых горячих направления фронта

Российские обстрелы

Сегодня враг продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Новая Гута, Грабовское, Волковка, Сопич, Уланово, Новодмитровка, Бачевск. Авиационный удар получили Новая Гута, Ободы, Искрисковщина, Павловка, Белополье, Кондратовка.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские террористы трижды штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

Четыре раза враг атаковал на Купянском направлении. В направлении Лозовой и Синьковки. Одна атака отбита Силами обороны, три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Серебрянки и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор длится пять. Ситуация контролируемая.

Противник в дальнейшем пытается прорвать оборону войск ВСУ на Северском направлении, однако получает жесткий отпор от украинских подразделений. Так, вблизи Верхнекаменского и Выемки, оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время один бой еще не завершился.

На Краматорском направлении захватчики совершили один штурм вблизи Андреевки.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до шести. Враг, при поддержке авиации, атакует возле населенных пунктов Торецк, где защитники Украины отбили две атаки, Дружбы и Нелиповки, где уже отбиты четыре атакующих действия, еще два боестолкновения продолжаются. Удары КАБами были по Константиновке, Клебан-Быку и Екатериновке, неуправляемыми авиационными ракетами - нанесен удар по населенному пункту Дружба.

Интенсивно враг атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 23 атаки в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоторецкая, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки и Мариновки. Силы обороны сдерживают наступление и отразили 23 атаки противника, шесть боев еще продолжаются.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик 27 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Селидово, Украинска, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки, в настоящее время продолжается три боя у Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении войска ВСУ отразили две атаки в сторону Водяного и Золотой Нивы, попытки продвинуться противнику успех не принесли.

От ударов неуправляемыми авиационными ракетами пострадали населенные пункты Пятихатки и Лобково на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении две атаки захватчиков успеха не имели.

В Генштабе отметили, что командование Вооруженных Сил Украины принимает все необходимые меры по сдерживанию наступления противника и стабилизации обстановки.