Генштаб нашел возможности для поочередной ротации бригад ВСУ

"Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых. В то же время принимается комплекс мер с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задачи на фронте", - пишет Генштаб.

Соответствующее решение удалось принять после пересмотра численности определенных подразделений, которые не принимали участия в боевых действиях. Освобожденные военные были направлены в боевые части.

Отмечается, что процесс будет продолжаться и в дальнейшем.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение. И мобилизацию, и военное положение уже продлевали несколько раз, в последнее время на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Вчера, 11 апреля, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №10449, который регулирует процедуру мобилизации. Народные депутаты учли более 30 правок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных.

Подробнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина.