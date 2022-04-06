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Генштаб: ЗСУ звільнили ще кілька населених пунктів, на Донбасі ворог продовжує безуспішні штурми

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Середа 06 квітня 2022 07:41
Генштаб: ЗСУ звільнили ще кілька населених пунктів, на Донбасі ворог продовжує безуспішні штурми Фото: український військовий (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що українські військові відбили у російських окупантів ще ряд населених пунктів, та поінформували про оперативну обстановку на фронтах станом на початок 42-х діб війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

На Волинському напрямку не зафіксовані ознаки формування окупантами наступальних угруповань. Певні підрозділи ЗС Білорусь продовжують виконувати завдання по прикриттю ділянки українсько-білоруського кордону.

На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина ворожих підрозділів, які виведені із зазначеного напрямку, знаходяться на території Білорусі. Війська РФ продовжують заходи відновлення, імовірно з метою їх перегрупування і посилення інших угруповань, розповіли в Генштабі

"Не виключається залишення на території республіки білорусь підрозділів російських військ з метою сковування дій Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки. Іншою метою є надання допомоги республіці білорусь у прикритті частини білорусько-українського кордону", - йдеться у зведенні.

На Сіверському напрямку триває відновлення окупаційних підрозділів ворога, раніше виведених до Брянської та Курської областей РФ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків і завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.

"За наявною інформацією, втрати 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії складають близько 20 відсотків особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади", - звернули увагу в Генштабі.

На Ізюмському напрямку російські окупанти не полишають намірів створити ударне угруповання і продовжити наступ у напрямку Слов'янська і Барвінкове.

На Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Продовжує ведення штурмових дій у районах Попасної, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецька та Солодкого. Все - без успіху.

Рашисти продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси. Не залишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста продовжують тримати героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів окупантів.

На Таврійському напрямку, в районі Басані, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58 загальновійськової армії, ймовірно, з метою перегрупування сил.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та інженерного обладнання позицій.

"Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області", - йдеться у зведенні.

Ворог в результаті наступальних дій ЗСУ, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої в районі Олександрівки.

Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було знищено 8 крилатих ракет. Наша авіація продовжувала підтримувати дії наземних військ Сил оборони та завдавала повітряних ударів по військах російських окупантів.

Раніше депутат Херсонської облради розповів, що ЗСУ наближаються до Херсону, і на підступах до міста тривають бої з окупантами.

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