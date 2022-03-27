Генштаб ЗСУ: окупанти міняють паливо на алкоголь, до лікарень Криму везуть до 100 поранених на день

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про низький моральний стан російських окупантів, випадки продажу або обміну пального на спиртне, а також про оперативну обстановку на фронтах на початок 32-ї доби повномасштабної війни.

Про це 27 березня повідомляє РБК-Україна , посилаючись на зведення Генштабу ЗСУ .

"Протягом місяця війни ворог зазнав значних втрат. Незважаючи на це, військово-політичне керівництво не відмовляться від продовження здійснення злочинних дій", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, в окупованому Криму до медичних закладів Севастополя щодня прибуває в середньому від 50 до 100 поранених.

У Генштабі зазначили, що морально-психологічний стан військ противника залишається низьким.

"По маршрутах руху російських військових колон по території республіки білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії, або їх обміну на спиртні напої", - йдеться у зведенні.

Противник намагається поповнити втрати автомобільної техніки та налагодити тилове забезпечення своїх бойових частин.

Також зазначається, що військові рф продовжують тероризувати і залякувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях. Мають місце нерідкі випадки мародерства, викрадення людей і майна.

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням сил ООС було відбито 7 ворожих атак. Військові ЗСУ знищили 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3-автомобільної техніки противника, 1 міномет. Втрати загарбників в живій силі нині уточнюються.

Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було збито 1 ворожий літак, 12 БПЛА різних типів і 2 крилаті ракети. Наша авіація була задіяна для винищувального прикриття військ і об'єктів, а також завдавала ударів по цілях і об'єктах російських окупантів.