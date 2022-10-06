Генштаб не исключает усиления обстрелов на день рождения Путина

Он предупредил, что россияне имеют привязку к датам, поэтому могут обстрелять Украину как символический "подарок" главе Кремля.

"Учитывая привязанность нашего противника к сакральным датам, а мы помним, что в День Независимости противник совершал массированные удары, чтобы посеять панику. Не исключается, что противник будет такое делать и на день рождения своего вождя", - заявил Громов.

В Генштабе не исключают, что, возможно, обстрелами будет руководить сам российский диктатор, или это будет самостоятельное решение военных руководителей.

"Если это будет решение военных руководителей, то хотелось бы, чтобы они накосячили, и были кадровые решения. А для наших военных это будет обычный день. Единственное, пожалуй, они будут пытаться предоставить противнику как можно больше возможностей побывать на концерте Кобзона", - подчеркнул он.

Следует отметить, что российский диктатор Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. То есть завтра ему исполнится 70 лет.