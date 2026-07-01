Генштаб уточнил последствия удара по Центру космической связи РФ под Москвой

В Генштабе сообщили, что по результатам дополнительного анализа подтверждено поражение Центра космической связи Вооруженных сил РФ в районе поселка Беломут Московской области. Удар по объекту был нанесен 26 июня.

По данным военных, этот центр является более модернизированным и массивным узлом связи русской армии в центральном регионе страны.

В результате удара Силы обороны Украины поразили основное техническое здание комплекса, большие антенны и башню с параболическими антеннами. Часть антенного оборудования, как уточнили в Генштабе, была уничтожена.

Что известно об атаках на "Дубну"

Напомним, днем ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил повторное поражение российского Центра космической связи "Дубна".